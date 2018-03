Lobo D'Ávila anuncia que vai abandonar o parlamento

No último congresso do CDS-PP, há dois anos, o ex-secretário de Estado da Administração Interna apresentou uma lista ao Conselho Nacional, que obteve 23% dos votos.

O deputado do CDS-PP Filipe Lobo D’Ávila anunciou, este sábado, no Congresso do CDS que vai deixar brevemente o parlamento, ressalvando que entre os centristas "não há cisões", "dissidências" ou "birras" e "ninguém atira a toalha ao chão", avança a Lusa.