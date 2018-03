CDS-PP: Adriano Moreira feliz com "renascimento do partido e da direcção"

Decorre este sábado e domingo, em Lamego, o 27.º Congresso do CDS-PP.

O antigo presidente do CDS Adriano Moreira defendeu, este sábado, que o legado e a recuperação dos valores da democracia-cristã foram assumidos pela liderança actual, congratulando-se com "o renascimento do partido e da direcção", avança a Lusa.



"A força que representa este congresso dá-me a convicção de que o legado já foi assumido, a ideia da recuperação dos valores foi assumida, e a liderança já está entregue à geração que recebe, sem benefício de inventário, a defesa dos interesses de Portugal, da humanidade, dos valores da democracia cristã", defendeu Adriano Moreira.



Intervindo durante uma homenagem que lhe foi prestada pelo CDS-PP no 27.º Congresso, em Lamego, o professor catedrático declarou que "é um momento de felicidade ver o renascimento do partido e da direcção".