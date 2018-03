Mota Soares propõe plano contra o "poucochinho socialista"

O deputado e dirigente democrata-cristão Pedro Mota Soares apresentou, este sábado, nove propostas para revitalizar o território nacional, argumentando que o CDS não se contenta com o "poucochinho socialista", avança a Lusa.





Primeiro subscritor de uma moção sectorial designada "Portugal, Território e Mar", Mota Soares apresentou ao 27.º Congresso do CDS-PP, que decorre em Lamego, no distrito de Viseu, nove propostas para revitalizar o país, em especial para um país o interior.



"Não nos contentamos com esse país do poucochinho socialista, de um PS que fala do interior, promete um estatuto fiscal para o interior, mas depois chumba as propostas do CDS para baixar o IRC, o IRS para o interior do país", criticou.



Mota Soares defendeu a criação de "zonas francas" no interior do país com condições de "competitividade fiscal" superiores às de Lisboa e do Porto e condições para "uma reforma do território mesmo que isso passe por voluntariamente fundir municípios" para que ganhem dimensão na negociação da transferência de competências com o Estado.



O deputado propôs a criação de uma "Unidade de Missão para a Reconstrução" que avance com "medidas urgentes" para que "nunca mais se repita a tragédia de 2017", referindo-se aos incêndios do verão de 2017, que vitimaram mais de uma centena de pessoas.



Uma política agrícola que "promova a coesão do território nacional" foi também defendida por Mota Soares.



A deputada Ana Rita Bessa apresentou uma moção sectorial sobre Educação propondo a "universalização da educação pré-escolar", envolvendo a rede pública, privada e social e propôs a erradicação "do insucesso escolar aos sete anos".