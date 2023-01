O que se sabe do caso das contas arrestadas à nova secretária de Estado da Agricultura?

O caso rebentou com estrondo um dia depois da tomada de posse de Carla Alves como secretária de Estado da Agricultura. A nova governante tem contas conjuntas com o marido, antigo presidente da Câmara de Vinhais, que estão arrestadas desde março de 2022, quando a acusação contra o ex-autarca por corrupção foi deduzida. Essa mesma acusação foi tornada pública esta quinta-feira pelo Correio da Manhã (CM).



1- Quais as dúvidas sobre as contas de Carla Alves e do marido?

O Ministério Público fez um levantamento dos valores que circularam pelas contas bancárias de Carla Alves e do marido, Américo Pereira, tendo encontrado disparidades entre valor dos rendimentos declarados e os montantes depositados. Segundo o jornal, que cita a acusação, foram detetadas quatro contas conjuntas, sendo três delas na Caixa Geral de Depósitos. Carla Alves era primeira titular de apenas uma delas, mas recebia ordenado nas outras, de acordo com o CM.





No primeiro ano, em 2013, os rendimentos declarados terão ascendido a 44 mil euros, mas as entradas nas contas bancárias ascenderam a 54 mil euros. No ano seguinte, o valor declarado totalizou 135 mil euros, sendo que pelas contas bancárias passaram 180 mil euros.Em 2015, os rendimentos do casal ascenderam a 135 mil euros e os valores que entraram nas contas bancárias totalizaram 338 mil euros. É, aliás, segundo os números da acusação citados pelo CM, a maior diferença no conjunto dos anos analisados pelo Ministério Público.Em 2016, houve 66 mil euros declarados e 90 mil euros depositados, ao passo que em 2017 os rendimentos corresponderam a 61 mil euros e as operações bancárias por entradas em conta totalizaram 107 mil euros.No ano seguinte, as verbas declaradas totalizaram 159 mil euros, sendo que nas contas bancárias entraram 228 mil euros. Em 2019, o casal declarou 99 mil euros sendo que as operações bancárias dão conta de entradas financeiras de 224 mil euros.2020 foi o último ano escrutinado pela investigação judicial, ano em que foram declarados 100 mil euros e depositados 264 mil euros. A diferença, no conjunto dos anos, ascende a cerca de 700 mil euros.

Américo Pereira, ex-autarca de Vinhais e marido de Carla Alves, é acusado num processo que investiga a venda de terrenos do Seminário de Vinhais e que, segundo o Ministério Público permitiu aos arguidos (a agora governante não é arguida) obter "elevados lucros em prejuízo do erário do município e do Seminário". Segundo o CM, que cita a acusação, os arguidos obtiveram ganhos ilícitos de 1,1 milhões de euros relativos à valorização dos terrenos.





O ex-presidente da Câmara de Vinhais veio garantir publicamente que a mulher nada tem a ver com o caso e que os factos eram conhecidos desde que a acusação foi tornada pública. Américo Pereira disse também que "não há qualquer entrada ilícita", mas não explicou a origem do desfasamento entre os rendimentos declarados e os valores recebidos nas contas bancárias. "A defesa está preparada", continuou, acrescentando: "Estou aqui só para dizer que isto é um processo que tem a ver comigo e não tem a ver com ela. É uma injustiça, só porque é minha mulher."





"O Ministério da Agricultura entende, por isso, que não há nenhuma questão que coloque em causa a sua nomeação."

Américo Pereira, ex-presidente da Câmara de Vinhais, é acusado de corrupção ativa, participação económica em negócio e prevaricação. Luís Teixeira, reitor do Seminário de Vinhais, também é acusado dos crimes de prevaricação, participação económica em negócio (ambos em coautoria com outros arguidos) e, a título individual, de um crime de abuso de confiança qualificado.O Ministério da Agricultura segurou a secretária de Estado recém-empossada, sublinhando que Carla Alves não é arguida em nenhum processo-crime.