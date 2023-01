Secretária de Estado da Agricultura demitiu-se por "falta de condições políticas e pessoais"

Leia Também O que se sabe do caso das contas arrestadas à nova secretária de Estado da Agricultura?

A secretária de Estado da Agricultura apresentou a demissão e foi aceite de imediato, de acordo com uma nota divulgada esta quinta-feira, 5 de janeiro.Carla Alves esteve cerca de 24 horas no cargo, depois de ter sido empossada na quarta-feira ao final da tarde."A secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, apresentou esta tarde a sua demissão por entender não dispor de condições políticas e pessoais para iniciar funções no cargo. A demissão foi prontamente aceite", lê-se numa nota emitida pelo Ministério da AgriculturaEste mais recente caso rebentou com estrondo um dia depois da tomada de posse de Carla Alves como secretária de Estado da Agricultura. A nova governante tem contas conjuntas com o marido, antigo presidente da Câmara de Vinhais, Américo Pereira, que estão arrestadas desde março de 2022, quando a acusação contra o ex-presidente da Câmara de Vinhais por corrupção foi deduzida.Essa mesma acusação foi tornada pública esta quinta-feira pelo Correio da Manhã. O Ministério Público encontrou disparidades entre o valor dos rendimentos declarados e os montantes depositados. O ex-autarca veio garantir publicamente que a mulher nada tem a ver com o caso e que os factos eram conhecidos desde que a acusação foi tornada pública. Américo Pereira disse também que "não há qualquer entrada ilícita", mas não explicou a origem do desfasamento entre os rendimentos declarados e os valores recebidos nas contas bancárias.