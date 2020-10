PAN declara apoio a Ana Gomes

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) declarou hoje o seu apoio à candidata Ana Gomes, nas eleições presidenciais de janeiro de 2021, após decisão da Comissão Política Nacional do partido.O anúncio foi feito pela líder parlamentar, Inês Sousa Real, em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa."O PAN decidiu apoiar a candidatura de Ana Gomes à Presidência da República", anunciou, considerando que a antiga eurodeputada é uma "candidata forte e independente, que vai ao encontro do ideário e dos valores do PAN".Ana Gomes "é a única candidata que se apresenta como progressista, humanista, europeísta e que sente a emergência climática" que o mundo atravessa "e as preocupações" dos jovens", justificou."A única candidata que pela sua independência e pela transversalidade das suas ideias é capaz de agregar diferentes campos políticos, ativismos, gerações e diferentes sensibilidades, capaz de levar a eleição a uma segunda volta e de vencer estas eleições", elencou Inês Sousa Real.A líder da bancada do PAN defendeu que "eleger Ana Gomes como Presidente da República irá representar um enorme avanço" e "derrubar mais uma pedra no muro da desigualdade de género, num país que, em 100 anos de democracia, nunca teve uma mulher como Presidente da República".O apoio do PAN baseia-se igualmente no facto de Ana Gomes ser "uma mulher feminista com provas dadas no combate pela igualdade de género".Inês Sousa Real destacou ainda o seu "percurso meritório e corajoso" na defesa dos direitos humanos e salientou também que Ana Gomes "não coloca os interesses económicos, a ideologia ou o patrão político acima da defesa dos valores democráticos" e "não vacila perante totalitarismos e autoritarismos", referindo que têm uma "agenda comum".Quanto à decisão, a líder parlamentar disse que houve "uma franca maioria em relação a este nome" na reunião da Comissão Política Nacional que avaliou o assunto e que, por exemplo, a escolha não recaiu sobre Marisa Matias porque o partido não se identifica "com uma candidatura de esquerda, mas sim com uma candidatura independente".De acordo com a deputada, o PAN está "inteiramente disponível para colaborar" com a candidata no que considerar necessário, e não está preocupado com "a decisão de outras forças políticas" de também declararem o seu apoio a Ana Gomes.O PAN é o segundo partido a anunciar o apoio à antiga eurodeputada, depois de o Livre o ter feito no final de setembro.A diplomata e ex-eurodeputada socialista Ana Gomes confirmou no início de setembro que vai ser candidata a Presidente da República.Na semana passada, o porta-voz do PAN, questionado sobre o assunto, referiu que o partido se encontrava "a fazer esse debate internamente" e adiantou que "muito em breve" tomaria uma posição oficial sobre as eleições presidenciais.Nas presidenciais de 2016, o Pessoas-Animais-Natureza declarou apoio à historiadora, escritora e ex-jornalista Manuela Gonzaga, que acabou por desistir antes das eleições por não ter conseguido a validação das 7.500 assinaturas necessárias para oficializar a candidatura.Questionada se nestas eleições presidenciais foi equacionado o lançamento de uma candidatura próprio, a líder parlamentar indicou que o partido está focado no trabalho parlamentar e nas próximas eleições autárquicas.A seis meses do fim do mandato do atual Presidente da República, são já oito os pré-candidatos ao lugar de Marcelo Rebelo de Sousa.São eles o deputado André Ventura (Chega), o advogado e fundador da Iniciativa Liberal Tiago Mayan Gonçalves, o líder do Partido Democrático Republicano (PDR), Bruno Fialho, a eurodeputada e dirigente do BE Marisa Matias, a ex-deputada ao Parlamento Europeu e dirigente do PS Ana Gomes, Vitorino Silva (mais conhecido por Tino de Rans), o ex-militante do CDS Orlando Cruz e a partir de hoje João Ferreira, do PCP.