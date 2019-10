Parlamento tem 90 deputadas eleitas e mais de metade vai estrear-se

Joacine Katar Moreira marca a estreia do Livre no Parlamento. É uma das 47 caras novas femininas da Assembleia da República

A Assembleia da República vai ter uma maior representação feminina na XIV Legislatura. De acordo com os dados recolhidos pelo Negócios com base nos resultados das eleições legislativas deste domingo, dos 226 deputados já eleitos, 136 são homens e 90 são mulheres.

Desta forma, o sexo feminino tem um peso de 40% no total dos deputados eleitos, o que de acordo com o Público corresponde à representação feminina mais elevada de sempre. Nas legislativas de 2015 foram eleitas 76 deputadas, o que representava 33% do total, sendo que no final da legislatura o peso já era de 35%. Consulte a infografia para saber quem são os 226 deputados eleitos.

Faltam ainda apurar os quatro deputados que vão ser eleitos pelos círculos Europa e Fora da Europa, mas é já possível afirmar que a nova lei da paridade (que estabelece uma representação mínima de 40% de cada um dos sexos) está em vias de ser cumprida. Estes números não são finais, pois haverá deputados que não vão assumir o cargo (por exemplo para exercer funções governativas) e outros que não foram eleitos mas vão entrar no Parlamento devido à saída de candidatos que estão acima nas listas.





A maior parte dos partidos apresentou listas às legislativas com igual número de homens e mulheres, mas em grande parte dos casos foram atribuídas posições superiores aos candidatos homens, que assim superam o número de mulheres em 46.