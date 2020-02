Paulo Cunha encabeça lista de Montenegro ao Conselho Nacional

Paulo Cunha vai encabeçar a lista ao Conselho Nacional alternativa à de Rui Rio, soube o Negócios junto de fonte próxima de Luís Montenegro.





Questionado pelo Público sobre a possibilidade de encabeçar uma lista concorrente à que Rui Rio leva ao 38.º Congresso do PSD, que se realiza entre esta sexta-feira e domingo, em Viana do Castelo, Paulo Cunha rejeitou responder limitando-se a referir que nesta fase o mais relevante passa por "qual vai ser o contributo que as pessoas vão dar ao partido".



Pelo seu lado, desta feita Rio decidiu apresentar uma lista própria ao Conselho Nacional, não repetindo a lista de unidade que, em 2018, consensualizou com o adversário derrotado nas diretas desse ano, Santana Lopes. Em resposta ao Negócios antes da primeira volta das diretas, Rui Rio justificou a decisão da seguinte forma:



"Nas eleições de 2018, tentei fazer uma lista de unidade, apresentando o meu opositor como cabeça de lista para o Conselho Nacional, mas o resultado não foi o melhor. Essa abertura serviu apenas para permitir uma guerrilha interna permanente, como foi visível ao longo dos últimos dois anos. Nesse sentido, penso que a lógica, este ano, deve ser aquela que sempre presidiu à eleição dos órgãos nacionais. Cada um apresenta a sua lista e o método de Hondt faz o resto."



Já Montenegro considerou que o Conselho Nacional "deve refletir o pluralismo do PSD". "A unidade de um grande partido como o PSD constrói-se na sua diversidade. O líder deve dar o exemplo. Eu darei esse exemplo e contarei, nas minhas equipas, com apoiantes dos outros candidatos", acrescentou.