Pedro Nuno Santos deixa secretariado nacional do PS

Pedro Nuno Santos, agora ex-ministro das Infraestruturas e Habitação, vai deixar o secretariado nacional do Partido Socialista, o órgão político que aconselha o secretário-geral e atual primeiro-ministro, noticia a SIC Notícias, que avança que o pedido foi feito pelo próprio.O antigo ministro pode vir assim a abandonar a direção do partido, da qual fazia parte desde a entrada de António Costa para o Executivo, significando que também pode ficar de fora de todas a decisões políticas do PS.Pedro Nuno Santos pediu ainda a suspensão do seu mandato na Assembleia da República por 30 dias, o período mínimo possível.Pedro Nuno Santos demitiu-se na última semana de 2022, depois de uma polémica que envolveu uma indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis, aquando a saída da administração da TAP.Atualizada às 12:21h