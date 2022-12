Pedro Nuno Santos "fará falta no Governo", diz Carlos César

emonstrou no governo também outra qualidade, para além da sua indiscutível competência: a solidariedade constante para com os seus colegas de governo". A referência à solidariedade prende-se com a decisão do ministro de se demitir em vez de, como pretendiam António Costa e o próprio Carlos César, o caso ser encerrado com a saída do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes.



"Gosto muito dele e conheço-o muito bem. Fará falta no governo, mas ajudar-nos-á a sentir menos o que nos falta noutras áreas da intervenção política e partidária", escreve Carlos César.

Carlos César, presidente do PS, saiu em defesa de Pedro Nuno Santos, que se demitiu do cargo de ministro das Infraestruturas e Habitação devido à polémica com a indemnização paga pela TAP a Alexandra Reis, ex-secretária do Tesouro. E não tem dúvidas em afirmar que Pedro Nuno Santos fará falta no Governo.Na sua página no Facebook, o presidente do Partido Socialista, enaltece o ex-ministro, referindo que Pedro Nuno Santos "d