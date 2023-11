Pedro Sánchez reeleito chefe do Governo espanhol

Para viabilizar o Governo socialista, Pedro Sánchez contou com os apoios do Sumar, PNV, Bildu, ERC, Junts, BNG, além do próprio PSOE. Somados representam 179 votos favoráveis, mais três do que os 176 necessários. Contra votaram o PP, o Vox e União do Povo Navarro.





Em causa, estão as dúvidas sobre a constitucionalidade da cedência de amnistia aos independentistas envolvidos no referendo ilegal pela independência da região da Catalunha em 2017. O acordo prevê a ilibação de todos os que estiveram envolvidos no processo. Sánchez, no primeiro dia de debate de investidura, esta quarta-feira, defendeu que esta era a solução possível contra um acordo da "direita reacionária", integrada pelo PP e o Vox.



O líder do PP, Alberto Nuñez Feijóo já reagiu no X (antigo Twitter) ao resultado referindo que esta é uma "investidura fechada em Waterloo", uma referência à cidade belga onde o acordo com o Puigdemont foi fechado. " Liderarei a oposição defendendo a igualdade de todos os espanhóis e contra o maior ataque ao Estado de direito", escreveu.



As eleições foram a 23 de julho deste ano e deram a vitória ao PP de Alberto Feijóo. O candidato dos populares chegou a ser indicado pelo Rei para uma primeira tentativa de investir, mas não conseguiu reunir o apoio suficiente dos deputados eleitos para o Congresso espanhol.(Notícia em atualização)

Pedro Sánchez, do PSOE, acaba de ser reeleito para mais um mandato à frente do Governo espanhol. A sua candidatura foi aprovada por maioria dos deputados no Congresso após meses de negociações. O socialista prossegue na liderança do Executivo espanhol, depois de ter sido eleito pela primeira vez em 2018.