Portugal chama embaixador português em Moscovo

Augusto Santos Silva disse, esta terça-feira à noite, que o embaixador português em Moscovo vai ser chamado pelo Governo português.



Tal decisão, explicou o ministro dos Negócios Estrangeiros, prende-se com a expulsão de diplomatas russos de vários países na União Europeia e NATO, na sequência do envenenamento de um ex-espião russo, no Reino Unido.



"Tomámos boa nota e em consideração decisões que os países mais próximos, amigos e aliados foram tomando e decidimos hoje chamar o embaixador português em Moscovo para consultas", explicou Augusto Santos Silva, em entrevista à RTP.





Na entrevista ao Telejornal, Augusto Santos Silva rejeitou a ideia de que Portugal esteja fora do movimento de expulsão de diplomatas russos, lembrando que o país apoiou as decisões tomadas neste âmbito pela União Europeia e pela NATO.