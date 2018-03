EUA expulsam 60 diplomatas russos. Alemanha e outros países expulsam quatro cada

Os Estados Unidos anunciaram esta segunda-feira a expulsão de 60 “espiões” russos e uma ordem de encerramento do consulado da Rússia em Seattle, em resposta ao envenenamento com gás tóxico do ex-espião Serguei Skripal no Reino Unido.