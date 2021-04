Presidente da República lembra "amigo" Jorge Coelho e destaca "espírito combativo e perspicácia política"

Leia Também Morreu antigo ministro e gestor Jorge Coelho

O Presidente da República lamentou esta quarta-feira a morte do antigo ministro e dirigente do PS Jorge Coelho.Numa mensagem divulgada no site oficial da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa classifica de "dramático" o falecimento de Jorge Coelho, considerando que a sua morte é o desaparecimento de "uma das mais destacadas personalidades da vida pública portuguesa nas décadas de 70, 80 e 90".O chefe de Estado recorda a "grande intuição, espírito combativo, perspicácia política, afabilidade pessoal e sentido de humor" do antigo governante, e recorda o "gesto singular" da sua demissão do Governo na sequência da queda da ponte Hintze Ribeiro, em Entre-os-Rios."O Presidente da República recorda, com saudade, o amigo e apresenta à sua Família as mais sinceras condolências", conclui a nota."Com o dramático falecimento de Jorge Coelho desaparece uma das mais destacadas personalidades da vida pública portuguesa nas décadas de 70, 80 e 90, em que foi governante, parlamentar, Conselheiro de Estado, dirigente partidário, analista político e gestor empresarial.Reunindo grande intuição, espírito combativo, perspicácia política, afabilidade pessoal e sentido de humor, por entre os escolhos inevitáveis dos apoios e das contraditas, deixou na memória dos Portugueses o gesto singular de assumir, em plenitude, a responsabilidade pela Tragédia de Entre-os-Rios e a capacidade rara de antecipar o sentir do cidadão comum.O Presidente da República recorda, com saudade, o amigo e apresenta à sua Família as mais sinceras condolências".