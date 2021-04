Morreu antigo ministro e gestor Jorge Coelho

Leia Também Jorge Coelho: Sempre soube lidar bem com o poder e a falta dele

Jorge Coelho, antigo ministro e dirigente do PS, morreu esta quarta-feira aos 66 anos, confirmou o Negócios. O antigo dirigente socialista foi vítima de "doença súbita", indicou à Lusa fonte dos bombeiros da Figueira da Foz.Jorge Coelho foi ministro nos dois governos liderados por António Guterres.Natural de Viseu, Jorge Coelho licenciou-se em Organização e Gestão de Empresas, no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, atual ISEG, da Universidade Técnica de Lisboa.Em 1982 filiou-se no Partido Socialista (PS), sendo nesse ano nomeado chefe do gabinete do Secretário de Estado dos Transportes, Francisco Murteira Nabo.Entre 1988 e 1989 desempenhou o cargo de chefe do gabinete do Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Sociais, Educação e Juventude de Macau, tendo, ainda em Macau, assumido funções de Secretário Adjunto para a Educação e Administração Pública entre 1989 e 1991.Nos dois governos de Guterres ocupou o cargo de ministro-adjunto, ministro da Administração Interna, ministro da Presidência e ministro do Equipamento Social.Em 2001, demitiu-se do Governo após a queda da ponte Hintze Ribeiro, em Entre-os-Rios.Em 2006 abandonou a vida política, renunciando ao mandato de deputado e saindo de todos os cargos no PS.Foi CEO da Mota-Engil entre 2008 e 2013.