Costa presta contas na Assembleia da República com OE2022 na mira

A matemática parlamentar faz com que o PS (que tem 108 deputados) precise do voto favorável de outros oito deputados, ou a abstenção de 15, para que o OE2022 seja aprovado. O Governo tem estado, por isso, em negociações à esquerda para evitar um "chumbo" que obrigue o país a ser governado em duodécimos.



O Bloco de Esquerda, que fechou a porta ao OE2021, tem dito que "ainda não foram feitos avanços significativos" nas negociações. O PCP já referiu também que o Executivo está "longe" das "opções políticas necessárias para o país".



A votação na generalidade está marcada para dia 27.

António Costa quer, no entanto, separar as águas entre os resultados das eleições (que têm vindo a prejudicar a esquerda, e sobretudo o PCP, desde a "geringonça" de 2015, e podem justificar um voto contra dos partidos) e as negociações do OE2022.







No debate com António Costa, é esperado que os partidos tragam para discussão eventuais leituras políticas sobre Lisboa.Dado o seu envolvimento na campanha, a perda da capital é vista como uma derrota do próprio António Costa . A isso acresce o facto de Medina ser visto como "delfim" do primeiro-ministro e seu potencial sucessor na liderança do PS, o que, nesse caso, significa um "cartão amarelo" a Medina, mas também ao Governo.

Remodelação à vista?

A vitória em mais câmaras não é, porém, suficiente para silenciar os rumores de que está a ser preparada uma remodelação no Governo a curto prazo. Devido aos resultados eleitorais, uma das possibilidades que tem vindo a ganhar força é a de Fernando Medina entrar no Governo, assim que deixar a autarquia de Lisboa, e é esperado que sejam levantadas questões dos deputados sobre isso.



O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, bem como os ministros da Justiça, Francisca Van Dunem, da Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, da Cultura, Graça Fonseca, e do Mar, Ricardo Serrão Santos, são alguns dos nomes apontados para sair, por "cansaço" ou intenção de retomar a carreira profissional.



"Libertação total" e o impacto da covid-19

O impacto da covid-19 na economia é algo que será certamente inseparável das negociações orçamentais. O



Prevê-se que as dificuldades de acesso das empresas aos apoios pós-moratórias sejam trazidas a debate pelos deputados, bem como a necessidade de manter alguns apoios às empresas no pós-pandemia.



Certo é que o



Ainda sobre a pandemia, há a questão da terceira dose, que se prevê que venha a ser administrada a todos os portugueses para reforçar os efeitos contra a covid-19. A ministra da Saúde já admitiu essa possibilidade, mas até agora ainda só foi aprovada para pessoas imunodeprimidas.



TAP e outras polémicas na espuma dos dias

, a saída de cena do coordenador da task force de vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, veio dar lugar a uma nova polémica, que deverá ser trazida para o frente a frente com António Costa: a nomeação de um novo Chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA).



Ao que tudo indica, o Governo ter-se-á precipitado em acordar a saída de António Mendes Calado para nomear o vice-almirante Gouveia e Melo para o cargo, mas o Presidente da República desautorizou o Governo e insistiu em manter Mendes Calado, cujo mandato termina em 2023. A "crise" levou António Costa a justificar-se perante Marcelo Rebelo de Sousa e, segundo os dois, a questão ficou "arrumada".



dificuldades financeiras da CP "já estava resolvidas", deixando um aviso ao colega do Ministério das Finanças, João Leão.







Outro dos assuntos que poderá vir ainda a debate é a questão da TAP. Em



O último debate sobre política geral (que substituiu os debates quinzenais) realizado no Parlamento foi realizado a 12 de maio.

Outro dos assuntos que poderá vir ainda a debate é a questão da TAP. Em entrevista à "Sábado" , João Leão adiantou que o Governo vai injetar mais cerca de mil milhões de euros em 2022 e que essa medida será incluída no OE2022. No total, a TAP vai custar dois mil milhões de euros ao Estado. A juntar-se a isso, o diretor financeiro da TAP deixou o cargo na sexta-feira , apenas três meses depois de ter assumido funções.O último debate sobre política geral (que substituiu os debates quinzenais) realizado no Parlamento foi realizado a 12 de maio.





