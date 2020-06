Projetos de lei aprovados no Parlamento não travam Centeno no Banco de Portugal

O parlamento aprovou hoje dois projetos de lei com novas regras para a nomeação do governador do Banco de Portugal, mas tal não terá impacto numa eventual ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal.

Os projetos de lei que esta terça-feira foram aprovados no Parlamento, com o objetivo de alterar as regras de nomeação dos membros da direção do Banco de Portugal e também das entidades administrativas independentes, não vão ter impacto numa eventual ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal.

Estes projetos de lei vão agora baixar à comissão de especialidade e irão passar por um processo de produção legislativa que deverá demorar alguns meses o que impedirá que produza efeitos para uma possível indigitação do ainda ministro das Finanças para o cargo de governador do Banco de Portugal, o qual ficará vago a partir de 10 de julho, dia em que termina o mandato de Carlos Costa.

Ou seja, Mário Centeno tem via aberta para o Banco de Portugal, embora nos corredores da Assembleia da República também seja referida a possibilidade do ministro poder vir a ocupar um lugar na administração do Banco Europeu de Investimento, instituição à qual é apontado também Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado do Tesouro.

Intervalo de cinco anos para governantes transitarem para Banco de Portugal

O parlamento aprovou hoje dois projetos de lei (PAN e PEV) com novas regras para a nomeação do governador do Banco de Portugal e da direção das entidades administrativas independentes, incluindo um intervalo de cinco anos para ex-governantes.





O projeto de lei do PAN foi aprovado com votos favoráveis do proponente, PSD, CDS, Chega, BE, Iniciativa Liberal e deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, votos contra de PS e a abstenção de PEV e PCP.

Com esta proposta, o PAN pretende impor um "período de nojo de cinco anos" na nomeação do governador do Banco de Portugal para quem tenha desempenhado funções no Governo, na banca ou em consultoras que tenham trabalhado com aquele regulador.