PS prepara travão burocrático à lei que pode impedir Centeno no Banco de Portugal

António Costa deu ordem para que o PS tome medidas para atrasar a a possível entrada em vigor da lei que está na Assembleia da República que pode impedir a nomeação do ministro das Finanças demissionário para o cargo de Governador do Banco de Portugal.





De acordo com o Expresso, o PS vai pedir audições, incluindo ao distante Banco Central Europeu, antes de a legislação ser aprovada, para atrasar o mais possível uma eventual aprovação. João Paulo Correia, vice-presidente da bancada parlamentar do PS, disse ao semanário que "seria inédito e irresponsável não ter audições na especialidade num tema tão relevante".





Este procedimento, deverá atirar a conclusão do processo legislativo pelo menos para o fim da sessão legislativa, previsivelmente depois de Costa ter desencadeado a nomeação formal.





O Negócios tinha já noticiado que os projetos de lei que esta terça-feira foram aprovados no Parlamento, com o objetivo de alterar as regras de nomeação dos membros da direção do Banco de Portugal e também das entidades administrativas independentes, não vão ter impacto numa eventual ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal.

Estes projetos de lei vão agora baixar à comissão de especialidade e irão passar por um processo de produção legislativa que deverá demorar alguns meses o que impedirá que produza efeitos para uma possível indigitação do ainda ministro das Finanças para o cargo de governador do Banco de Portugal, o qual ficará vago a partir de 10 de julho, dia em que termina o mandato de Carlos Costa.

O Expresso adianta que o PS conta com o Bloco de Esquerda para travar o impedimento a Centeno e que a ordem veio de António Costa, que terá garantido a Centeno que tem intenção de indicar o seu nome para substituir Carlos Costa no Banco de Portugal.