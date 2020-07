Governo formaliza nomeação de Centeno para o Banco de Portugal

Leia Também Aprovado relatório da audição de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal

O Governo aprovou esta quinta-feira, 16 de julho, em Conselho de Ministros, a nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal.O ex-ministro das Finanças, que sucede a Carlos Costa no cargo, toma posse na próxima segunda-feira.A nomeação de Centeno é feita um dia após o relatório da audição ao antigo ministro e presidente do Eurogrupo, ter sido aprovado na Comissão de Economia e Finanças, com os votos contra do CDS-PP, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PAN e do deputado do PSD Álvaro Almeida. O PS votou a favor, enquanto PSD e PCP abstiveram-se.Mário Centeno, que se demitiu a 9 de junho da pasta das Finanças, foi sucedido no Governo por João Leão, até então secretário de Estado do Orçamento.