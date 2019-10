PS e Bloco cancelam reunião

A reunião entre PS e Bloco de Esquerda, prevista para amanhã, foi cancelada. A intenção do PS era discutir nessa reunião o Programa de Governo ao passo que os bloquistas queriam iniciar já a discussão do Orçamento do Estado para 2020.





Estando posta de parte a possibilidade de um acordo estrutural para a legislatura apoiado num programa de governo negociado em conjunto, o Bloco de Esquerda considera que é tempo agora de discutir as medidas concretas do próximo orçamento. Os socialistas dizem que não estão preparados para iniciar esta discussão e assim a reunião entre os dois partidos ficou adiada sine die.



Depois de desistir das negociações bilaterais com o Bloco de Esquerda para a realização de um acordo para a legislatura, o PS apostou num ciclo de reuniões com Bloco, PCP, Os Verdes, PAN e Livre sobre o programa de governo. A intenção dos socialistas era criar um ambiente construtivo entre todos os partidos, mostrando até disponibilidade para remover do programa um ou outro aspeto que pudesse criar anticorpos nos potenciais parceiros. O PS estava também disponível para incluir algumas medidas sugeridas por estes partidos.



Até ao momento, não está confirmada nenhuma reunião com os partidos.



(Notícia atualizada às 16h33)