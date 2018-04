Por outro lado, Leitão Amaro apontou que o Programa de Estabilidade hoje entregue prevê um abrandamento da economia, não contém reformas e apresenta previsões para o investimento público que o Conselho das Finanças Públicas considera duvidosos.



Questionado se o PSD irá apresentar um projecto de resolução sobre o PE e como irá votar o do CDS, que pretende a rejeição do documento, Leitão Amaro remeteu para uma análise mais aprofundada do documento quer pelo grupo parlamentar, quer pela Comissão Política Nacional do PSD.



"O PSD tem uma postura relativamente à prática política que é diferente da dos outros partidos e até do CDS. O PSD é um partido responsável, olha para um documento e analisa aspectos positivos e negativos e toma uma posição que deve ser tomada nos órgãos do partido (...) Outros preferem avançar com sentidos de voto antes até de conhecer os documentos", apontou.



Já sobre o projecto de resolução do BE, que pretende que o défice se mantenha nos 1,1,% este ano em vez de descer para 0,7%, Leitão Amaro disse não o conhecer mas deixou a entender que dificilmente contará com os votos dos sociais-democratas.



"Não haja dúvidas sobre a posição do PSD sobre consolidação orçamental. Dizemos o mesmo há uma semana, há um ano, há três anos", sublinhou.



O Governo reviu em baixa a meta do défice deste ano para 0,7% do PIB, segundo o Programa de Estabilidade 2018-2022 entregue hoje ao parlamento, apesar de o BE exigir a manutenção da meta acordada no orçamento.



O deputado social-democrata salientou que "a solução do PSD para governar o país é diferente" da do actual Governo: "Não nos conformamos em aproveitar os ventos de costas, queremos melhorar a vida dos portugueses".



No que disse ser apenas uma "primeira leitura" do PE, Leitão Amaro considerou que o que "o que o país precisava era de crescer mais e ter melhor Estado", considerando que tal não acontece neste documento.



"Na dimensão económica, este Programa de Estabilidade traz-nos uma economia que abranda", alertou, apontando que é o próprio Governo que assume este cenário, bem como o Conselho de Finanças Públicas



Para o PSD, tal acontece "porque o Governo não faz reformas e está satisfeito com a instalação do país em resultados que são medíocres".



No plano das finanças públicas, António Leitão Amaro lamenta que o problema dentro da maioria de esquerda seja com a redução do défice, mas não com a quebra que se tem verificado no investimento público ou na carga fiscal que "atingiu o valor mais elevado de sempre".



"Esta conversa, estes problemas aparentes relativamente à consolidação orçamental lembram-nos também essa disparidade entre o que diziam e o que estão a fazer", criticou o deputado social-democrata.

