"Mário Centeno não passou a ter condições para continuar. O primeiro-ministro é que assumiu que no seu Governo, ainda que sem condições, um ministro pode continuar a sê-lo mesmo quando faltam mais de três longos anos para o fim da legislatura... ou quando a força do ministro é superior à do primeiro-ministro", escreveu, ao início desta tarde, o presidente do PSD na rede social Twitter.

Esta quarta-feira, Rio disse mesmo que Mário Centeno não contava com a confiança do primeiro-ministro e que nem os deputados do PS haviam apoiado a posição do ministro do debate de atualidade ontem realizado sobre o Novo Banco. Pouco depois, o vice-presidente da bancada socialista, João Paulo Correia, defendeu Centeno e acusou a direita pela forma como foi resolvido o antigo BES.As afirmações do líder social-democrata surgem depois de um encontro realizado na noite de ontem, em São Bent o, que possibilitou a Centeno e a António Costa acordarem, segundo apurou o Negócios, a manutenção do ministro pelo menos até junho Centeno continuará no Terreiro do Paço pelo menos até à aprovação do orçamento retificativo que o Governo pretende apresentar em junho no Parlamento, possibilitando-lhe assim fechar o processo de negociação relativo à resposta da União Europeia ao choque económico.Foi esta a conclusão da crise gerada a propósito das declarações feitas pelo Presidente da República a propósito da transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco. Marcelo Rebelo de Sousa ficou ao lado do primeiro-ministro , António Costa, e criticou Centeno por ter autorizado a dita transferência sem que estivesse concluída uma auditoria em curso ao banco, o que acabou por deixar o ministro fragilizado.(Notícia atualizada)