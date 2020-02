Rio quer outro modelo de crescimento e reformar partidos e justiça

No discurso de encerramento do 38.º Congresso do PSD, o reeleito presidente social-democrata não surpreendeu e insistiu na necessidade de mudar o atual modelo de crescimento assente no consumo interno e de reformar o sistema político e a justiça.

A substância do discurso com que Rui Rio encerrou o 38.º Congresso do PSD foi em quase tudo idêndita à mensagem que trouxe quando, em 2018, assumiu os comandos do partido. O líder social-democrata critica a governação socialista cujo modelo de crescimento económico assenta no consumo interno e numa carga fiscal recorde e insiste na devolvução da ética à política e no reforço da confiança dos cidadãos na justiça.





Depois dos habituais cumprimentos, Rio ensaiou uma aproximação ao CDS de Francisco Rodrigues dos Santos, ao fazer questão de deixar um "cumprimento em particular à delegação do CDS", partido que "partilhou com o PSD a governação do país".