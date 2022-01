Rio ultrapassa Costa na última semana da campanha eleitoral

A uma semana das eleições, uma sondagem da Aximage para o DN, o JN e a TSF divulgada esta terça-feira, dá conta de PS e PSD praticamente empatados nas intenções de voto dos portugueses, com Rui Rio a levar uma ligeira vantagem (34,4%), frente a António Costa (33,8%).Os dados indicam ainda que a direita soma (46,8%) pela primeira vez mais do que a esquerda (46,3%), com o PAN a revelar-se, nesta altura, a figura essencial para decidir o rumo do próximo Executivo (3,2%).Há uma semana e meia, PS e PSD estavam distantes nas sondagens, com os socialistas na frente., mas os debates e a campanha nas ruas provocaram uma reviravolta.No seu habitual comentário de domingo, Marques Mendes aponta três razões para a subida de Rui Rio e o declínio de António Costa: o desgaste de seis anos de governo, a "arrogância e desconfiança de uma maioria absoluta" do primeiro-ministro e a campanha "simples mas eficaz" do líder da oposição.