Luís Marques Mendes 23 de Janeiro de 2022 às 21:31

Marques Mendes: Ganhe quem ganhar, vai acentuar-se a ideia de governação ao centro

No seu espaço de opinião habitual na SIC, o comentador Marques Mendes fala sobre as medidas sobre a pandemia, o balanço dos debate e as sondagens, entre outros temas.