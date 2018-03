Nicolas Sarkozy foi detido esta manhã para interrogatório na Polícia Judiciária. Em causa estão as suspeita em torno da campanha eleitoral de 2007, revela a imprensa francesa.

Reuters

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi detido esta terça-feira, 20 de Março, para ser interrogado pela Polícia Judiciária no âmbito de uma investigação sobre o financiamento da sua campanha eleitoral em 2007.A notícia está a ser avançada pela imprensa internacional.O Le Monde adianta que Sarkozy está actualmente nas instalações da polícia judiciária de Nanterre sob suspeita de financiamento ilícito da campanha eleitoral de 2007, ano em que venceu as eleições para a Presidência de França contra a socialista Ségolène Royal.As suspeitas deste caso são já antigas. O presidente gaulês chegou também a ser detido, em 2014, e acusado de corrupção activa no seguimento de escutas telefónicas que davam conta de ligações a altos quadros da justiça e polícia francesas. Em causa estaria também o financiamento ilegal à campanha presidencial de Sarkozy em 2007, mas devido ao apoio financeiro garantido pelo regime líbio de Muammar Khadafi.Já não é a primeira vez que Sarkozy se vê envolvido em suspeitas de financiamento ilegal. Ainda em 2017 foi ouvido em tribunal devido a suspeitas de financiamento ilegal da campanha eleitoral de 2012, altura em que o responsável tentou a re-eleição.