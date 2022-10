Severiano Teixeira: "Surpresa [com a guerra]? Confesso que não tive"

izer que o Ocidente foi surpreendido com o que se passou agora, em 2022, [com a invasão da Ucrânia] é não querer ver. A tendência estava lá", afirma o também docente univeristário.

ta semana do

numa análise conduzida pelos colunistas da Mão Visível

e

.O episódio estará disponível no site do Negócios e nas plataformas

Bush pressionando para que a Geórgia pudesse aderir e Merkel a não permitir que isso acontecesse. "Essa cimeira é para aí de abril de 2008, a Geórgia não entrou e meses depois há o golpe de força da Rússia na Geórgia. É a primeira manifestação dessa vontade

izer que o Ocidente foi surpreendido com o que se passou agora em 2022 é não querer ver. A tendência estava lá. Também é preciso dizer que Putin disse sempre as coisas com muita clareza, nunca escondeu o que ia fazer", descreve Severiano Teixeira neste episódio das Conversas Visíveis.



Numa conversa de cerca de uma hora, Nuno Severiano Teixeia analisa também o papel da Alemanha na abordagem do Ocidente à Rússia.





O ex-ministro da Defesa Nuno Severiano Teixeira não se mostra surpreendido com a invasão da ucrânia pela Rússia e acredita que os sinais "estavam todos lá" há vários anos. "Não estavamos era a querer ver uma coisa que era evidente desde 2008", enfatiza."DNuno Severiano Teixeira é o convidado desO antigo governante recorda nesta conversa a "Cimeira da NATO em que se discutia a questão do alargamento à Geórgia", com[de Putin]", descreve.No entender do professor universitário da Universidade Nova, "o Ocidente não fez grande coisa" perante tal movimentação. "Houve declarações, um simulacro de sanções e nada aconteceu." Depois, acrescentou, "em 2014, [a Rússia] anexa a Crimeia, voltou a haver política declaratória por parte do Ocidente, mas verdadeiramente nada mais aconteceu"."D