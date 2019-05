Sondagem: Ameaça de demissão do Governo divide portugueses

Os portugueses estão divididos na avaliação que fazem da ameaça demissão do Governo, embora pendam mais para o lado de António Costa. Segundo uma sondagem da Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã, 49% dos inquiridos consideram que o primeiro-ministro agiu bem quando ameaçou demitir-se caso a contagem integral do tempo de serviço congelado aos professores fosse aprovada na globalidade. Já 44% consideram que António Costa fez mal. Os restantes não responderam ou acham que a posição do chefe do Governo não esteve bem, nem mal.





Como seria de esperar, os inquiridos que veem a ameaça de António Costa com bons olhos são, sobretudo, ligados ao PS. Mais de um terço (68,9%) dos inquiridos que votaram no PS nas últimas Legislativas consideram que o Governo faz bem em ameaçar demitir-se. São também os eleitores do BE que mais dão uma nota positiva (42,2%) do que negativa (32%). Já os eleitores do PCP mostram-se divididos. À direita, sem surpresa, a maioria (54%) considera que o Governo fez mal em ameaçar demitir-se.