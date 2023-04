Sondagem: PSD ultrapassa PS, mas por pouco e com Chega firme no terceiro lugar

Se o país fosse a votos, o PSD conseguiria 28,6% de votos, uma vitória muito à tangente sobre o PS, com 28,3%. A conclusão é de uma sondagem realizada pela Aximage para o DN, TSF e JN que mostra que os sociais democratas estão a subir (mais quatro pontos percentuais face a janeiro), mas Luís Montenegro ainda não conseguiu pôr o partido acima dos resultados das últimas legislativas - está ainda meio ponto percentual abaixo.

Por outro lado, uma maioria parlamentar continua longe de ser possível sem o Chega. O partido liderado por André Ventura mantém-se num sólido terceiro lugar, com 12,1% das intenções de voto, apesar de cair face aos 12,7% de janeiro. E a Iniciativa Liberal, com 6,1%, fica muito áquem do que o PSD precisa para formar Governo e conseguir governar com algum conforto.

Já o Bloco de Esquerda, com nova liderança depois da saída de Catarina Martins, surge agora com 6,3%, no quarto lugar e acima dos 4,4% obtidos pelos bloquistas nas últimas legislativas. O Bloco fica, contudo, bem abaixo do Chega, ainda que ultrapassando a Iniciativa Liberal, que cai face aos 9,5% de janeiro.

O PAN também sobe ligeiramente, para os 4,5% e o PCP de Paulo Raimundo desce face a janeiro, para os 3,5%, continuando a não conseguir recuperar do baque das últimas eleições.

Este domingo, em entrevista à RTP, António Costa voltou a recusar qualquer cenário de eleições antecipadas, salientando que há um mandato para cumprir até ao fim e que é essa a vontade dos portugueses. Já Marcelo continua a não dar sinais de ver, no atual cenário, uma alternativa política ao Governo em funções.