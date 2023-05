Montenegro desafia Costa a usar a sua "habilidade política" para resolver problemas

Leia Também PSD não exclui comissão parlamentar de inquérito à atuação do SIS

O presidente do PSD, Luís Montenegro, apelou hoje ao primeiro-ministro, António Costa, para que use a sua "habilidade política" para resolver os problemas do país, ressalvando que "ser hábil não é ser habilidoso"."Faço um apelo último ao primeiro-ministro: use os instrumentos que tem à sua disposição. É afamado em termos de habilidade política, use-a. E convém dizer que ser hábil não é ser habilidoso. Ser hábil é resolver, ser habilidoso é ludibriar. Resolva os assuntos", afirmou.O líder do PSD falava na abertura do 3.º Encontro Nacional dos Autarcas Social-Democratas (ASD), em Lisboa, com o tema "Autarquias, que futuro?", perante uma sala cheia e com algumas pessoas em pé, na qual estava presente o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.O encontro será encerrado pelo antigo primeiro-ministro do PSD e ex-Presidente da República Cavaco Silva.Montenegro insistiu na ideia de que existe no país um "pântano político" e defendeu que "se o Governo não for capaz de mudar, o país vai ter que mudar de Governo".O PSD, reiterou, está preparado "para ser protagonista dessa mudança"."E o país sabe que nós temos pensamento, sabe que nós temos projeto e o país sabe que temos gente e equipa, e uma grande parte da equipa está aqui nesta sala à minha frente. E nesta sala, como em muitas outras do país, nós estamos motivados, enérgicos, cheios de garra, cheios de força", considerou.