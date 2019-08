Sondagens encomendadas? Rio diz que "não acredita, mas que as há, há"

o Partido Socialista continua a aproximar-se da

O presidente do PSD, Rui Rio, desvalorizou os números das sondagens que apontam para um mau resultado dos sociais-democratas nas legislativas de 6 de outubro.As críticas de Rio incidiram principalmente na recolha de opinão da Pitagórica, revelada este sábado pela TSF e pelo Jornal de Notícias, que indica quemaioria absoluta

"Se há coisa que não faço fé é em sondagens, sobretudo esta última que saiu agora — agora não vou explicar porquê, tinha de voltar atrás. Faço fé naquilo que é o trabalho e as propostas — depois o povo irá dizer", disse em declarações aos jornalistas à chegada ao Pontal, no Algarve, onde o PSD faz hoje a sua tradicional rentrée política.



O presidente social-democrata atacou ainda a credibilidade da sondagem, falando na existência de recolhas de opinião encomendadas. "São como as bruxas, eu não acredito nelas mas que as há, há", atirou. "Há sondagens que são tecnicamente bem feitas mas se enganam, porque estas coisas não são tão matematicamente medíveis como isso", disse, atirando longo de seguida: "depois, há aquelas que são feitas para produzir determinados resultados". Rio assumiu que essas sondagens "podem desmotivar algumas pessoas", mas que "pelo contrário" não o desmotivam a ele.



Assim, o líder da oposição defendeu que "é difícil" o PSD ganhar as legislativas, "mas não é tão difícil quanto escrevem, particularmente tão difícil quanto escrevem as sondagens". "Eu tenho um plano A, que é ganhar. Não há plano B, nem C, nem D. Depois, no dia 6 de outubro, farei as análises que forem necessárias", finalizou.