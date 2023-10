"Speaker" da Câmara dos Representantes destituído por dissidentes do partido

O líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes dos EUA, Kevin McCarthy (na foto), foi derrubado por dissidentes do seu próprio partido, numa expulsão que põe fim aos seus tumultuosos nove meses no cargo e que mergulha o turbulento Congresso norte-americano numa maior desarticulação, avança a Bloomberg.

O político californiano de 58 anos navegou este ano por entre fortes contracorrentes políticas para evitar um incumprimento da dívida dos Estados Unidos – com um braço de ferro, até à última hora, com os democratas na tentativa de obter cedências para aprovar a suspensão do teto do endividamento do país [debt ceiling] e evitar assim um "shutdown" – a paralisação dos serviços federais por falta de dinheiro.



Mas não só. McCarthy acaba também de sair de mais um palco de cenas difíceis, com republicanos e democratas (que controlam o Senado) a conseguirem no último momento um acordo de financiamento provisório para evitar uma paralisação dos serviços do governo, o que teria acontecido logo a 1 de outubro por falta de aprovação do orçamento federal.



Colocada a votação a permanência no cargo de líder da câmara baixa do Congresso, a resposta ditou a expulsão: 216 pronunciaram-se a favor da saída, contra 210 que queriam que se mantivesse nas funções.





Este foi um momento histórico que ameaça mergulhar a Câmara dos Representantes num caos e turbulência ainda maiores, sublinha a CNN.

A "House" precisa agora de eleger um novo "speaker", mas não há uma alternativa clara que usufrua do apoio necessário para chegar ao cargo.

O futuro de McCarthy é incerto e ainda está por se perceber se tentará ter a sua liderança de volta, refere a CNN.

Nunca um líder da Câmara dos Representantes tinha sido deposto através da aprovação de uma resolução para o destituir.