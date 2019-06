Já os líderes do PS e dos partidos à sua esquerda regressam a uma rota ascendente, mas como todos sobem nenhum vence declaradamente nesta corrida de popularidade. Ainda assim, é um facto que António Costa é não só o mais bem avaliado, como é o único que tem nota positiva (ligeiramente acima dos 10 valores).





E eis que chegamos ao Presidente da República. O mais popular de todos os presidentes já foi mais... popular. Há exatamente um ano entrou em ligeiro, mas sustentado declíneo, e, embora mantenha níveis altos de popularidade, estes não se distinguem de Cavaco Silva, em igual fase do mandato. Segundo a Aximage, Marcelo Rebelo de Sousa recebe a nota de 15,1 valores.

Dizer que a sondagem é péssima para o PSD não é exagero. O partido liderado por Rui Rio já tinha tido um mau mês de maio, mas junho agravou a tendência com uma escorregadela ainda maior, superior a dois pontos. Em dois meses, perdeu quatro pontos e, segundo o barómetro da Aximage, o PSD agora só recolhe 23% das intenções de voto. É a pior marca desde que Rui Rio preside ao partido e é quase tão má como a pior fase de Passos Coelho.Como se vê no gráfico, os restantes partidos – com exceção do PAN, que duplica para 4% –, não têm razões para sorrir senão pela comparação com PSD e com o CDS (este por outros motivos, mas já lá vamos). O PS cai um ponto – no mês anterior ganhara dois –, enquanto Bloco, CDU e CDS não têm alterações dignas de registo.A sondagem da Aximage sugere que as dificuldades do PSD estão diretamente relacionadas com as dificuldades do seu líder. A avaliação de Rui Rio dá um trambolhão para 6,2 valores (em 20), ainda assim com alguma folga face ao pior registo do seu antecessor.