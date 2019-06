FICHA TÉCNICA Universo: indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidor de telemóvel. Amostra: aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, atividade) e representativa do universo e foi extraída de um sub-universo obtido de forma idêntica. A amostra teve 605 entrevistas efectivas: 298 a homens e 307 a mulheres; 59 no Interior Norte Centro, 81 no Litoral Norte, 105 na Área Metropolitana do Porto, 109 no Litoral Centro, 173 na Área Metropolitana de Lisboa e 78 no Sul e Ilhas; 100 em aldeias, 159 em vilas e 346 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratificação é obtida após reequilibragem amostral. Técnica: Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido nos dias 13 a 19 de Junho de 2019, com uma taxa de resposta de 71,3%. Erro probabilístico: Para o total de uma amostra aleatória simples com 605 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,020 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 4,00%). Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direcção técnica de João Queiroz.

Dado que o PS, neste período, conseguiu subir um ponto, para 35,6% (apesar de cair em Junho), a distância entre os dois partidos amplia-se em cinco pontos para um total de 12,5. Esta distância chegou a ser de 21 pontos imediatamente antes dos incêndios florestais de 2017 (antes dos incêndios), mas Rio conseguira reduzi-la a sete pontos em Abril. Agora, o hiato volta a disparar.Também a avaliação que os portugueses fazem de Rui Rio caiu a pique nestes dois últimos meses, passando de 8,3 (em 20 valores) para 6,2. Noutro indicador da Aximage, sobre a confiança que Rio e Costa suscitam para chefiar o governo, o presidente do PSD cai quatro ponto, na exata dimensão em que sobe o secretário-geral do PS. Neste indicador, António Costa está longe do seu melhor, mas Rio está no nível mais baixo desde que assumiu a liderança do PSD.Tanto o PSD como o CDS parecem estar ainda na ressaca do mau resultado das eleições europeias. Embora as intenções de voto nos centristas tenha caído de forma marginal (para 6,6%), a avaliação de Assunção Cristas registou uma quebra idêntica à de Rui Rio e surge como a pior classificada. A presidente do CDS passou de uma avaliação de 7,9 para 5,4 entre Abril e Junho, não muito longe dos 6,2 de Rui Rio.Este desempenho é ainda mais sombrio quando se vê os líderes dos partidos que apoiam o governo a subirem. Jerónimo recupera quase dois pontos para 9,2 valores, Catarina Martins sobe um ponto para 9,9 e António Costa volta às notas positivas, com 10,3 valores.Nesta sondagem, aparece pela primeira vez a avaliação do líder do PAN. André Silva consegue 9,3 valores, enquanto o seu partido recolhe 4,2% das intenções de voto. Bloco e PCP têm, respetivamente, 9% e 7% dos votos segundo a mesma sondagem, que recomenda cautela na leitura das estimativas destes partidos com votações menos expressivas.