O partido do ex-chanceler Sebastian Kurz pode voltar a coligar-se com os ultranacionalistas do FPÖ, indicam as primeiras sondagens.

Mas mesmo com este resultado, os dois partidos juntos conseguem uma maioria parlamentar juntando as duas votações (53,8%).



O partido Os Verdes, que ficou de fora do Parlamento austríaco nas anteriores eleições, conseguiu14,3%.

O partido do antigo chanceler austríaco Sebastian Kurz venceu as eleições legislativas antecipadas que se realizaram este domingo na Áustria. O Partido Popular conseguiu 37,2% dos votos, mais 5,5 pontos percentuais do que nas eleições de há dois anos, no seguimento das quais celebrou uma coligação com o ultranacionalista FPÖ. Com a votação deste ano, esta solução pode vir a repetir-se, mesmo que o FPÖ tenha sofrido uma pesada derrota.Os ultranacionalistas do FPÖ desceram consideravelmente (quase dez pontos percentuais), obtendo apenas 16,6% dos votos, abaixo dos cerca de 20% que lhe davam as sondagens antes da ida às urnas.