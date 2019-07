Costa afirma que PS parte para as eleições com "o desassossego da vontade"

O secretário-geral socialista afirmou esta quinta-feira que o PS parte para as eleições legislativas não apenas para prestar contas, mas com o desassossego da vontade de fazer mais e melhor, tendo programa e equipa para o executar.

António Costa assumiu esta posição na sessão de apresentação dos cabeças de lista do PS às próximas eleições, que decorreu no Palácio Galveias, em Lisboa, após breves intervenções do professor universitário e deputado Alexandre Quintanilha, "número um" pelo círculo do Porto, e da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, que vai encabeçar a lista pela Guarda.