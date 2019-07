Eleitores do PS preferem acordo com o Bloco de Esquerda

Os mais entusiastas de uma coligação de Governo são os eleitores bloquistas (76%). Mas essa solução também é maioritária entre os eleitores da CDU (53%) e do PS (52%). Mesmo entre os que votam no PSD e CDS, esta é a solução escolhida por 37% dos inquiridos.O PS está agora no limiar de uma maioria absoluta (43,2%), conforme revelou a primeira parte da sondagem , publicada pelo Jornal de Notícias na passada segunda-feira. É o dobro dos votos do PSD, com 21,6%.

Já o Bloco de Esquerda alcançaria 9,2% dos votos, seguido pela CDU com 6,8%, CDS-PP com 6%, PAN com 3,6% e a Aliança com 1,2%, segundo a sondagem. Este estudo aponta para 23,5% de indecisos e para 7,6% de brancos, nulos e outros.