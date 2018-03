Putin reeleito para quarto mandato como presidente da Rússia

Vladimir Putin venceu, sem surpresas, as eleições presidenciais que decorreram este domingo, 18 de Março. Ficará à frente do Kremlin até 2024.

Yuri Kadobnov/Reuters

Segundo uma sondagem à boca das urnas, Vladimir Putin, de 65 anos, venceu as eleições presidenciais com 73,9% dos votos.

A projecção, levada a cabo pela VTsIOM, coloca Pavel Grudinin (Partido Comunista) em segundo lugar, com 11,2%, refere a Reuters.

O ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, líder do Partido Liberal Democrata, terá recolhido 6,7% dos votos, ao passo que a apresentadora de televisão Ksenia Sobchak terá tido 2,5%, de acordo com as mesmas projecções.



Pouco depois, com perto de 30% dos votos contados, a tendência mantinha-se, com Putin a arrecadar 73,1% dos votos.



Este será o quarto mandato de Putin, que terá as rédeas do país até 2024 [desde 2012 que os mandatos presidenciais passaram a ser de seis anos, contra quatro anteriormente].



Integrou o governo de Boris Ieltsin em 1996 e rapidamente ascendeu, tendo-se tornado presidente interino a 31 de Dezembro de 1999, quando Ieltsin se demitiu. Venceu então as eleições presidenciais de 2000.

Desde então, manteve-se sempre no poder e assume agora o quarto mandato como presidente. Pelo meio, entre 2008 e 2012, foi primeiro-ministro.



Os resultados de hoje eram já esperados, uma vez que Putin recolhia cerca de 70% das intenções de voto. O favoritismo de Putin tornou-se mais evidente quando o líder da oposição, Alexey Navalny, foi impedido de concorrer a estas eleições.



No passado dia 28 de Janeiro, a polícia russa deteve Navalny assim que este surgiu numa manifestação para instar os eleitores a boicotarem "as eleições manipuladas de Março próximo". Foi, depois, libertado.

"Navalny tem poucas hipóteses de influenciar as eleições presidenciais, que deverão ser confortavelmente ganhas pelo actual presidente, Vladimir Putin, mas a sua capacidade para usar as redes sociais no sentido de mobilizar multidões de jovens em protestos nas grandes cidades irritou o Kremlin", sublinhava então a Reuters.



(notícia actualizada às 19:39)