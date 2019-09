Rio elogia MP por ter "cumprido obrigação" sobre Tancos depois de PS lhe "ter dado tudo"

O presidente do PSD elogiou hoje o Ministério Público por ter "cumprido a sua obrigação" no caso Tancos, depois de o PS "ter dado tudo" a esta classe e aumentado os salários dos magistrados de forma "muito desigual".

Numa sessão de perguntas e respostas em Coimbra - iniciativa de campanha que o PSD designa de 'talk' -, a cabeça de lista por Coimbra, Mónica Quintela, e porta-voz do partido para os assuntos de justiça questionou Rui Rio se compreendia que "determinada instituição" tinha razões para estar em desagrado com um Governo "que a tratou tão bem", depois de o Expresso ter noticiado que o PS acredita numa conspiração política do Ministério Público (MP) sobre o caso de Tancos.