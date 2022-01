Legislativas: as imagens do primeiro dia de campanha eleitoral

A campanha arrancou este domingo e a Iniciativa Liberal optou pela praia de Matosinhos. Após um torneio de voleibol, Cotrim Figueiredo disse esperar que o partido eleja 5 deputados.



Nos Açores, António Costa anunciou que votará no dia 23, antecipadamente, no Porto. Uma deixa que levou Rui Rio a fazer uma graça no Twitter e a ter de se explicar numa arruada em Barcelos.





O CDS esteve no mercado de Santana, nas Caldas, bem como em Santarém e Castelo Branco, enquanto o Livre e o RIR se cruzaram na Feira do Relógio, em Lisboa. Também o PAN esteve em Lisboa, na Quinta do Ferro.O BE de Catarina Martins arrancou em Mirando do Douro, com a EDP na agenda, e a CDU no Alentejo. Já o Chega esteve na Batalha.