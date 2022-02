PAN espera que Governo esteja "disponível para diálogo e debate democrático"

A dirigente do PAN Bebiana Cunha referiu esta terça-feira que espera que o Governo esteja "disponível para diálogo e debate democrático". O PAN considera que as maiorias absolutas "podem ser prejudiciais para a democracia" e que é essencial que o novo Executivo mantenha o diálogo com os partidos, tal como existia antes.



"Esperamos que venha a ser um Governo disponível para diálogo e debate democrático", referiu a ex-deputada que falhou a eleição pelo distrito do Porto, depois da reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para falar sobre os resultados eleitorais e a nova legislatura que entretanto se inicia.





Bebiana Cunha lamentou ainda os resultados eleitorais de domingo, que fizeram com que o número de lugares do PAN no Parlamento encolhesse de três para apenas um, e sublinhou que foram "prejudicados 70% dos votos no PAN" e que, se houvesse um círculo único, o número de votos conseguidos permitiria eleger "três deputados".Ainda assim, espera que o Governo "honre os compromissos negociados com o PAN", em matérias como o combate à pobreza energética, proteção animal e no combate às alterações climáticas.Sobre uma eventual aprovação ao Orçamento do Estado para este ano, que ao que tudo indica deverá ser idêntico ao que foi chumbado e conduziu a eleições antecipadas, o PAN não garante que vote a favor, apesar de ter dado "luz verde" ao documento na discussão na generalidade.