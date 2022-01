Partidos têm modelos muito diferentes para as pensões

PS aposta no atual modelo com reforço do financiamento por via de impostos, enquanto o PSD defende a transição para um sistema de contas individuais: a ideia é que no futuro o cálculo da pensão fique mais dependente dos descontos.

Partidos têm modelos muito diferentes para as pensões









