Europeias: Margarida Marques e Isabel Santos as principais novidades nos efetivos da lista PS

A seguir ao cabeça-de-lista do PS nas eleições para o Parlamento Europeu, Pedro Marques, surge em segundo lugar, tal como se esperava, a ex-ministra da Presidência Maria Manuel Leitão Marques, sendo o terceiro lugar ocupado pelo eurodeputado Pedro Silva Pereira.

No nono lugar, na chamada zona cinzenta de eleição, está o líder da Federação do Porto do PS, Manuel Pizarro, apesar de este antigo secretário de Estado antes ter manifestado descontentamento por ter sido colocado nessa posição.

A eurodeputada socialista Maria João Rodrigues, que foi segunda na lista de 2014, mas que está a ser alvo de um processo por assédio laboral em Bruxelas, não consta agora da lista de candidatos do PS ao Parlamento Europeu.

Na lista que esta noite será votada pela Comissão Política Nacional do PS, reunida em Lisboa, entre o quarto e o oitavo lugar - a chamada zona de eleição quase segura - surgem os seguintes candidatos: Margarida Marques (ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus e antiga líder da JS - na foto), André Bradford (líder parlamentar dos socialistas açorianos), Sara Cerdas (médica madeirense), Carlos Zorrinho (eurodeputado e antigo líder parlamentar sob a liderança de António José Seguro) e Isabel Santos (deputada do PS e especialista nas questões de refugiados e Direitos Humanos).

Na zona cinzenta de eleição, após o nono lugar de Manuel Pizarro, está na décima posição Isabel Estrada (doutorada em sociologia pela Universidade do Minho) e em décimo primeiro João Albuquerque (mestre em História).

A lista de candidatos a eurodeputados do PS agora proposta por António Costa tem como regra base a existência de uma paridade absoluta em termos de género.