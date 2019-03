Partidos tradicionais continuam a cair nas sondagens para o Parlamento Europeu

Na última projeção para as eleições europeias, o PPE perde três assentos face à última sondagem e 36 em comparação com os 217 mandatos atualmente detidos no Parlamento Europeu. Já os Socialistas e Democratas mantêm-se os 135 já atribuídos na última projeção.