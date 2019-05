Rui Rio: "Claro que tenho condições para levar o PSD a bons resultados" nas legislativas

"Não abandono o PSD e assumo as minhas responsabilidades" disse Rio, acrescentando que "só se estivesse farto é que me ia embora".

Rui Rio recusa abandonar a liderança do PSD e considera que mantém intactas as condições para levar o PSD a atingir um bom resultado nas eleições legislativas de outubro.





Depois do discurso onde assumiu o mau resultado do partido nas Europeias, com menos de 23% dos votos, Rui Rio deixou a mensagem que continua empenhado no partido, estando agora o foco nas legislativas.

"Ou o PSD chega a outubro como alternativa, ou não há alternativa ao PS", disse Rui Rio, acrescentando que "Portugal precisa dela [alternativa], para escolher entre dois projetos distintos".