Líderes políticos felicitam António Costa pela vitória nas eleições

As reações ao desfecho das eleições legislativas em Portugal estão em destaque esta segunda-feira.Pedro Sanchéz, o primeiro-ministro espanhol, foi dos primeiros líderes europeus a felicitar António Costa. Na rede social Twitter, o político espanhol felicitou o governante português ainda no domingo, a meio da noite eleitoral. O PS venceu as eleições deste domingo com maioria absoluta, conquistando 41,7% dos votos e 117 deputados (faltam ainda atribuir quatro mandatos dos dois círculos da emigração).



"Parabéns, querido António Costa pela tua vitória", é possível ler na mensagem partilhada na rede social, onde Sánchez nota que "Portugal apostou mais uma vez" em Costa.



"Seguiremos juntos a impulsionar nos nossos países e na Europa uma resposta socialista aos desafios que partilhamos". O PS venceu as eleições legislativas deste domingo, conquistando a maioria absoluta no Parlamento.





Wir schicken herzliche Glückwunsche an @antoniocostapm und unsere sozialistischen Freunde in Portugal. Sie haben bei den Parlamentswahlen die absolute Mehrheit gewonnen.



Auf in ein sozialdemokratisches Jahrzehnt in Deutschland und in Europa! ?? @psocialista @PES_PSE pic.twitter.com/1AqMfPWU9t — SPD Parteivorstand (@spdde) January 31, 2022







Congratulations on your great victory @antoniocostapm! I am very delighted that you will continue to serve Portugal as a true advocate of social justice. Let us take on the challenges of our time together and build a better and stronger Europe! — Olaf Scholz (@OlafScholz) January 31, 2022

Também o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, já felicitou António Costa, descrevendo uma "brilhante vitória" nas eleições legislativas de domingo em Portugal, augurando o reforço das relações bilaterais "excelentes"."Telefonei ao Dr. António Costa para felicitá-lo pela brilhante vitória nas eleições legislativas portuguesas. As relações entre Portugal e Cabo Verde são desde sempre excelentes. Espero que ainda galguem novos patamares para o benefício mútuo dos dois países", escreveu o Presidente cabo-verdiano, numa mensagem partilhada na rede social Facebook.Através da conta oficial no Twitter, o partido alemão SPD, de Olaf Scholz, já reagiu à vitória dos socialistas em Portugal. "Enviamos felicitações a António Costa e aos nossos amigos socialistas em Portugal", escreve o partido, numa publicação acompanhada por uma fotografia de Costa com Scholz, onde é destacada a maioria absoluta do PS.Olaf Scholz, que lidera a "coligação semáforo" na Alemanha também recorreu ao Twitter para enviar uma mensagem a António Costa sobre estas eleições. Na rede social destacou a "grande vitória" de Costa e referiu que os dois políticos vão "enfrentar os desafios" juntos e "construir uma Europa melhor e mais forte".

Eduard Heger, o primeiro-ministro da Eslováquia, que assumiu funções em abril de 2021, felicitou o secretário-geral do PS pelo resultado eleitoral. Referindo que se trata de ua vitória "importante para a Europa", referiu estar "entusiasmado para continuar a grande cooperação" entre os dois países. "Vamos juntar os nossos esforços para tornar a União Europeia mais resiliente".





Warmest congrats to @antoniocostapm & his victory! It's an important one for #Europe. Looking forward to continue our great cooperation. Let's join our efforts to make more #resilient. — Eduard Heger (@eduardheger) January 31, 2022

Muitos parabéns @antoniocostapm pelo seu resultado eleitoral. Pode contar com o empenho do @Europarl_EN para uma Europa mais forte e justa.



Os próximos anos serão decisivos para a recuperação económica da UE e para alcançarmos as transições climática, digital e social. — Roberta Metsola (@EP_President) January 31, 2022

Congratulations to my friend @antoniocostapm for resounding performance in the parliamentary elections in Portugal and his re-election. Look forward to continue deepening the warm and time-tested relationship with Portugal. — Narendra Modi (@narendramodi) January 31, 2022

Roberta Metsola, a recém-eleita presidente do Parlamento Europeu, utilizou o Twitter para uma mensagem neste pós-eleições em Portugal.O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, escolheu a mesma rede social para enviar uma mensagem a António Costa. Nesta publicação, partilhada esta segunda-feira, indicou que antecipa "continuar a aprofundar a calorosa e resistente relação com Portugal".(notícia em atualização)