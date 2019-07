O Partido Socialista venceria as eleições legislativas (35,5%), mas sem maioria absoluta, se as eleições legislativas tivessem decorrido esta terça-feira, 30 de julho. Já o PSD (20,3%) teria o pior resultado de sempre numas legislativas, o BE reforçaria a terceira posição (14,7%) e o PAN (7,9%) passaria a ser a quarta maior força política, diz a sondagem da Multidados para a TVI.

O PAN – Pessoas Animais Natureza passaria assim à frente de partidos como o PCP (5,6%) e o CDS-PP (3,3%). "Fazendo as contas, o BE e o PAN são suficientes para garantir uma maioria estável de apoio ao Governo, ou seja, podem garantir uma nova geringonça", salienta a estação de Queluz. À data da sondagem, as intenções de voto no PSD e do CDS foram inferiores em 18,1%. Já as do PS, ainda que sem maioria absoluta, subiram 3,5%. A sondagem da Multidados, com o objetivo de avaliar a intenção de voto dos portugueses nas eleições legislativas, foi realizada entre 18 a 28 de julho, através de 800 entrevistas telefónicas e apresenta uma margem de erro de +3,5%, para um nível de confiança de 95%.