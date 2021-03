Bionova Capital investe 300.000 euros na Vaxdyn para desenvolvimento de vacina

"A Bionova Capital, uma sociedade de capital de risco portuguesa especializada na área da saúde, anunciou hoje um novo investimento de 300.000 euros na Vaxdyn", avançou, em comunicado, a empresa.A Vaxdyn é uma empresa de biotecnologia sediada em Espanha, "estando atualmente a desenvolver uma nova vacina para prevenir infeções potencialmente fatais, como a pneumonia, causadas por bactérias resistentes a antibióticos", explicou.A sociedade investiu na Vaxdyn em conjunto com a CARB-X (que aplicou cerca de 6,1 milhões de euros), um consórcio financiado pela Fundação Bill & Melinda Gates, a Autoridade Biomédica de Investigação e Desenvolvimento Avançado dos EUA, a fundação britânica Wellcome Trust, entre outros.A Vaxdyn tem ainda entre os investidores os laboratórios Reig Jofré, o Grupo Arquimea e o veículo de investimento Mind the Gap.De acordo com a Bionova, esta vacina poderá proteger contra infeções causas por três espécies bacterianas, classificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como sendo as mais perigosas para a saúde -- 'Acinetobacter baumannii', 'Klebsiella pneumoniae' e 'Pseudomonas aeruginosa'."Estamos determinados em desenvolver uma nova vacina que previna as perigosas infeções causadas por superbactérias, permitindo uma proteção segura e eficaz contra as mesmas", afirmou, citado em comunicado, o presidente executivo da Vaxdyn, Juanjo Infante.Por sua vez, o 'chairman' da Bionova Capital, Peter Villax, lembrou que a pandemia de covid-19 veio mostrar que o "investimento para prevenir crises de saúde pública tem de ser feito com muita antecedência" e que as bactérias resistentes a antibióticos são uma das principais causas de morte no mundo.