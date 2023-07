Portugal será o berço de um novo fundo de capital de risco. Os trabalhadores da Bionova Capital decidiram lançar uma empresa para gerir um fundo com uma dimensão máxima de 60 milhões de euros, focado sobretudo no investimento em empresas de biotecnologia do sul da Europa, informou a sociedade em comunicado.





A Biovance Capital Partners pretende gerir um fundo de capital de risco a ser estabelecido em Portugal e que conta com um compromisso conjunto de 35 milhões de euros do Fundo Europeu do Investimento, do Banco Português de Fomento e da Comissão Europeia.





Além disso, o fundo deverá contar com o investimento "da Caixa Capital (Caixa Geral de Depósitos) e de investidores institucionais nos EUA e Portugal", acrescenta a nota de imprensa.





O fundo – que será gerido por um médico e dois cientistas - investirá em empresas de biotecnologia na fase inicial em Portugal e na Europa, com um foco especial no sul da Europa, em rondas "seed" e série A com montantes entre 1,5 e 6 milhões de euros.





As empresas alvo deverão desenvolver medicamentos inovadores para a saúde humana na fase inicial relacionadas com áreas de oncologia, imunologia, neurologia, entre outras.





Para já, falta avançar com o processo de "compliance" para que esta nova sociedade possa gerir o fundo em questão, um procedimento que a Biovance Capital Partners assegura que está prestes a iniciar.





A Bionova Capital foi fundada em 2015, ainda sob o nome de "Hovione Capital" pelos acionistas da farmacêutica portuguesa Hovione, uma empresa multinacional com laboratórios e fábricas em Portugal, Irlanda, Macau e Estados Unidos da América.Em 2021, a sociedade de capital de risco mudou para o atual nome com que se apresenta ao mercado.





"Esta nova estratégia permitirá a criação de várias empresas de biotecnologia em Portugal e no resto da Europa", assegura Peter Villax, "chairman" da Bionova Capital e "partner" da Biovance Capital.





"O nosso plano é investir em startups de biotecnologia em Portugal e na Europa e assim acelerar as fases iniciais do desenvolvimento de novos medicamentos para a saúde humana", complementa Ricardo Perdigão Henriques, CEO da Bionova Capital e "managing partner" da Biovance Capital.