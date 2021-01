Maiores de 80 anos entram nas prioridades da vacinação contra a covid-19

O Ministério da Saúde vai atualizar o plano de vacinação para a covid-19 para incluir todas as pessoas com mais de 80 anos na lista dos primeiros grupos prioritários para a administração da vacina, mesmo que não tenham sido diagnosticadas com as doenças de risco identificadas antes pela "task force".

Este alargamento do primeiro grupo prioritário aos mais velhos sem patologias de risco, que já tinha sido reclamado por especialistas da área da saúde e partidos da oposição, acontece depois de, a nível europeu, ter sido definido o objetivo de vacinar até março de 2021 pelo menos 80% desta população acima dos 80 anos de idade – e a mesma percentagem de profissionais de saúde –, desde que se mantenham os calendários de entrega das vacinas.

A novidade foi transmitida em conferência de imprensa pela ministra da Saúde, Marta Temido, que confirmou a chegada esta segunda-feira, 25 de janeiro, de mais 99.450 vacinas da Pfizer, o que faz ascender o número total de doses a 411.600 (inclui também algumas da primeira remessa da Moderna), que estão a ser distribuídas em Portugal continental e nas regiões autónomas.

Depois de terem sido realizadas cerca de 255.700 inoculações até às 19h de domingo, a governante estima que até ao final desta semana estejam já vacinados cerca de 100 mil profissionais de saúde do setor público e privado e também a totalidade dos trabalhadores e residentes em lares de idosos e unidades de cuidados continuados, à exceção daqueles que têm surtos ativos de covid-19.

Na próxima semana, a partir de 1 de fevereiro, arranca a vacinação dos bombeiros, das forças de segurança e também dos titulares de cargos políticos, que acabaram por ser incluídos na primeira fase de vacinação. Assim como das pessoas com mais de 50 anos e doenças de risco associadas, como estava previsto no plano inicial. Serão "um pouco menos de meio milhão", nas contas da ministra, e estão a ser identificadas pelos registos dos centros de saúde e através dos serviços privados, no caso de não serem utentes do SNS.

Depois de alguns países terem ponderado adiar a segunda toma da vacina da Pfizer para acelerar a imunidade das populações, como o Reino Unido, a Alemanha ou a Dinamarca, o Executivo português questionou a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) sobre o tema, mas ainda não recebeu qualquer recomendação da entidade reguladora. Por isso, esclareceu a ministra, Portugal continua a fazer os 21 dias de intervalo entre as tomas.

Questionada sobre o surgimento de novas estirpes mais contagiosas, Marta Temido voltou a dizer que Portugal está com uma "prevalência significativa de circulação" da variante inglesa, lembrando que já foi também identificado um caso da variante com origem na África do Sul. "É muito preocupante porque indicia que o país está a ser mais atacado por esta variante do que outros congéneres", concluiu.